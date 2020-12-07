Американская модель и победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная 2012" Оливия Калпо поразила откровенным видео. Звезда показала, как надевает изысканное платье от премиального бренда Valentino, и засветила обнаженную грудь в кадре.

28-летняя Оливия Калпо решила снять смелое видео, чтобы блестяще представить новую стильную сумку итальянского дома моды Valentino. На личной странице в Инстаграме она показала ролик, которым продемонстрировала, как готовится к светским выходам. На камеру модель надевала все, начиная от трусиков.

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Так, обладательница титула "Мисс Вселенная 2012" позировала в белых кружевных стрингах, показав на камеру хрупкую талию. Впоследствии надела золотистые босоножки на высоком каблуке с тонкими цепочками и накрасила губы блеском.

Далее Оливия Калпо с обнаженной грудью, которые прикрыла рукой, покрутилась перед объективом топлес. Она засветила роскошную фигуру в лучших ракурсах и позволила почти пятимиллионной публике насладиться своим пышным бюстом. Плиссированное платье на тонких бретелях с очень глубоким декольте и обнаженной спиной тоже несильно скрывало сексуальные прелести звезды.

Изысканный и сексуальный look Оливия Калпо довершила вязаной сумкой кремового цвета от бренда Valentino и массивными золотыми серьгами. Волосы она собрала в высокий пучок и нанесла нежный макияж. Выглядела "Мисс Вселенная 2012" чрезвычайно женственно и нежно.