Каждый год весь мир отмечает День поэзии 21 марта, поэтому редакция Showbiz не могла пропустить такой возможности и не вспомнить невероятные стихи украинских поэтов. Про весеннюю пору писали как классики литературы, так и современники, ведь весна не может не вдохновлять на светлые эмоции, любовь и начало нового отсчета.

Несмотря на все карантинные ограничения и вспышки COVID-19 в мире, многие находят отраду в книгах. Ведь что может быть лучше, чем нежиться у окна под теплым мартовским солнцем и с чашкой горячего напитка читать стихи любимых авторов? Гарантируем, что следующие стихи подарят вам не только приятные эмоции, но и дадут надежду на лучшее будущее в 2021 году.

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Лучшие стихи о весне

Лина Костенко

Дощі програють по городах гаму.

Трусне зелені кучері весна.

Педалі днів натисне під ногами –

І заспіває пташка голосна.

Засяють ночі зорями жасминно.

А срібний дощ підніме жалюзі –

Півонії, рожеві, як фламінго,

Стоять в городі на одній нозі.

*****

Павел Тычина

Ви знаєте, як липа шелестить

У місячні весняні ночі?

Кохана спить, кохана спить,

Піди збуди, цілуй їй очі.

Кохана спить…

Ви чули ж бо: так липа шелестить.

Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани.

Ось місяць, зорі, солов’ї…

"Я твій" – десь чують дідугани.

А солов'ї!…

Та ви вже знаєте, як сплять гаї!

*****



День поэзии 2021: 10 стихов о весне / Фото Pexels

Леся Украинка

Була весна весела, щедра, мила,

Промінням грала, сипала квітки,

Вона летіла хутко, мов стокрила,

За нею вслід співучії пташки!

Все ожило, усе загомоніло –

Зелений шум, веселая луна!

Співало все, сміялось і бриніло,

А я лежала хвора й самотна.

Я думала: "Весна для всіх настала,

Дарунки всім несе вона, ясна,

Для мене тільки дару не придбала,

Мене забула радісна весна".

Ні, не забула! У вікно до мене

Заглянули від яблуні гілки,

Замиготіло листячко зелене,

Посипались білесенькі квітки.

Прилинув вітер, і в тісній хатині

Він про весняну волю заспівав,

А з ним прилинули пісні пташині,

І любий гай свій відгук з ним прислав.

Моя душа ніколи не забуде

Того дарунку, що весна дала;

Весни такої не було й не буде,

Як та була, що за вікном цвіла.

*****

Василий Стус

Весна! весна! – від поночі до рання.

Весна – в вікно, на дах, на капелюх,

весна в колючі воронові гнізда,

весна на кригу і від берегів –

на течію, на вир, на чорториї

весна правує серцем, як веслом,

весна збігає і збігають роки,

вже й вечори попереду біжать.

*****

Богдан-Игор Антонич

Росте Антонич і росте трава

і зеленіють кучеряві вільхи.

Ой, нахилися, нахилися тільки,

почуєш найтайніші з всіх слова.

Дощем квітневим, весно, не тривож!

Хто стовк, мов дзбан скляний, блакитне небо,

хто сипле листя – кусні скла на тебе?

У решето ловити хочеш дощ?

З всіх найдивніша мова гайова:

в рушницю ночі вклав хтось зорі-кулі,

на вільхах місяць розклюють зозулі,

росте Антонич і росте трава.

*****



День поэзии 2021: 10 стихов о весне / Фото Pexels

Оксана Забужко

...Другим уступом дозволь сповістити: весна настала.

Маймо надію, цим разом уже на стало –

Більше дощів не буде, й на повний об'єм легенів

Стане синього неба й рослявих легінів

З губами, що однімають і сон, і втому —

І світлосяйну пустку лишають потому.

В нас із тобою було інакше, а як — згадати несила:

Ніби свинцевим дробом пам’ять запорошило.

Я й зими не пригадую зовсім — лиш очі сльозило білим.

Цілу зиму-бо мала виснажливу працю: тебе любила.

*****

Сергей Жадан

Прийде весна, говорили вони,

кинемо все й поїдемо звідси.

Заходячи в ніч, як у власні сни,

дістанемось її глибини.

Відстань? Що таке, зрештою, відстань.

Поселимось біля морських портів,

там, де олія тяжіє в трюмах,

де все, чого б ти не захотів,

для тебе вивантажать з кораблів

чоловіки в потертих костюмах.

Там де жінки з вогнями в руках

танцюють вночі на гарячих площах,

носять кульчики в язиках,

гадають на крові і на зірках,

й спиняють вітри при кораблетрощах.

Де вигріваються без кінця

відвідувачі в тісних перукарнях,

де пахнуть сигарами пальці творця,

де кавові зерна, ніби сонця,

пересмажуються у кав’ярнях.

Там де не буде цієї війни,

яка триває зараз між нами.

Зникнемо, планували вони,

головне дочекатись весни.

Хай скумбрія рухається табунами.

Коли вони обіймались вві сні,

в їхньому ліжку, на їхній війні

чути було як летять птахи,

падаючи в сніги.

*****

Юрий Издрык

от ми й перебули зиму

мов перебрели болото

і все що зійшло зі снігами –

то майже і не було

у вікна наші віктимні

весна пробивається золотом

лишає на дереві плями

вкриває імлою скло

вона авітамінозна

проте уперта мов трактор

і репається насіння

і вгору жене хлорофіл

як ми поведемося – хтозна

бо в кожного є ризик-фактор

і завше є фактор іскріння

двох щільних фізичних тіл

бо наші проблеми – квантові

а наші приходи – мічені

і наші сезони – кончені

і наш переліт – шагал

та – байка усе перелічене

весна одягає бантики

і сонця медалька котиться

й аллах ще такий акбар..

а ми перебули зиму

немов перебили фразу

ми збили ритми серцеві

й попересипали сіль

усе це доволі дивно

усе це якось відразу

і дивиться в очі стрільцеві

весела розхристана ціль.

*****



День поэзии 2021: 10 стихов о весне / Фото Pexels

Маряна Савка

Так, наче все, що спалено на дим,

Вертається з вітрами. Сиве око

Ще блимає над обрієм блідим.

І марить місто спокоєм. І соком,

Терпким і сильним, повниться трава

З асфальтових вибоїн. І над нами –

Чиясь долоня, тепла і жива,

З блакитними – крізь пальці – небесами.

*****

Юрий Андрухович

Травень є травень. І ми неповторно живі,

й наші сади мов ліси з непролазною тінню.

Скільки тепла подаровано цьому камінню,

світла – цим вікнам, підземного тління –

траві?

Скільки увімкнуто в нас кольорових вогнів?

Травня несем на собі неспокійну відзнаку:

тут, між великістю каменя й малістю злаку,

чи не обернеться милість природи на гнів?

Скільки на наших очах облетіло кульбаб?

Що залишається – стебел пусте безголів'я?

Мислячих стебел розкішно-густе пустослів'я?

Стежмо за вітром, і промінь – мов поданий трап.

Кров переміниться. Цвіт на каштанах мине.

Ми поспішаємо жити, немов після мору.

Може, у тім і спасіння – пізнати цю пору,

ніби останнє цвітіння. Єдине. Одне.

*****