Долгие зимние вечера – лучшее время для чтения и погружения с головой в атмосферу книг. Подборку удивительных книг, которые не оставят вас равнодушными, – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала подготовила подборку книг о зиме, сюжет которых очень непредсказуем.

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Книги, которые сделают зимний вечер незабываемым

"Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с привидениями", Чарльз Диккенс

Чарльз Диккенс в одной книге рассказал о важнейших составляющих Рождества: щедрости, самосовершенствовании через размышления, сентиментальности и даже поздравлении друг друга с праздником. На протяжении многих лет "Рождественская история" остается любимой книгой многих детей и взрослых.

В сюжете рассказывается о неприятном старике Эбинейзере Скрудже. Он был чрезвычайно скупым и грубым. Но в ночь накануне праздника Скрудж остается один в своем мрачном холодном доме. И тогда начинается настоящая мистическая история, которая коренным образом меняет мужчину.

"Рождественская история"получила несколько экранизаций / Иллюстрация prikol.bigmir.net

"Волшебная зима", Туве Янссон

Муми-тролли нравятся как взрослым, так и детям. "Волшебная зима" стала причиной появления многих таинственно-мистических зимних книг.

Совершенно иной мир открывается перед муми-троллем, который не смог заснуть зимой. Он знакомится со странными существами, переживает одиночество и страх.

"Волшебная зима" может быть у каждого, главное выйти из дома / Иллюстрация e-finland

"Белое безмолвие", Джек Лондон

О суровой и жестокой зиме рассказывает Джек Лондон. Люди и животные оказались в плену в это время года, они переживают боль, голод, усталость, но несмотря на это преодолевают вместе весь путь.



Джек Лондон о преданности животных и людей друг другу / Иллюстрация livelib

"Снеговик", Ю Несбё

Первый снег в книге "Снеговик" – не повод для радости. В Норвегии начинают исчезать замужние женщины, которых похищает маньяк по прозвищу Снеговик. Почему он Снеговик и поймает ли его полиция – читатель узнает лишь прочитав книгу.



Вместо головы – голова жертвы / Иллюстрация youtube

"Пережить зиму в Стокгольме", Агнета Плейель

Главная героиня из книги Агнеты Плейель переживает развод с мужем. Она начинает вести дневник, чтобы легче себя понять. Героиня удачно сочетает идеи мировой культуры и собственный быт и размышления о жизни.



В Стокгольме разворачиваются основные события книги / иллюстрация livelib

"Дети зимы", Лия Флеминг

Кей Партридж и ее дочь Иви переехали в старинное имение на зимние праздники. Но никто не мог предвидеть, что в доме и в окрестностях начнет происходить что-то непонятное.



"Дети зимы" / Фото twitter