Год войны в книгах: 5 новых изданий о нашей борьбе

Уже 9 лет Украина противостоит противнику. Год идет полномасштабная война. События, происходящие на поле сражения, освещают в фильмах, музыке, книгах. Преступления русских окупантов запечатлевают повсюду.

Опыт войны просит проговорки, документирования, воплощения историй в книги. За год полномасштабного вторжения России в Украину появились важные книги, которые говорят о сопротивлении, борьбе, личных и общественных трансформациях, документируют и боль, и героизм, и обычную военную жизнь. Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo предлагаем пять самых интересных изданий.

Не упустите Не только День Валентина: 5 книжных новинок о любви

Несокрушимые – упорядочницы Виктория Покатис, Ярослава Жуковская, Татьяна Гордиенко

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Во время войн на плечи женщин всегда ложится больше задач и забот. Одни идут на фронт, другие берут на себя обеспечение тех, кто на фронте и в тылу. В этой книге 30 историй украинок, с первых дней войны решили действовать. Собирали и посылали нуждающимся гуманитарную помощь, снаряжение для фронта, перестраивали свой бизнес под проекты с помощью украинцам, готовили бесплатные обеды в своих заведениях, координировали эвакуацию, спасали людей и животных и многое другое. Каждая история – чистое вдохновение. Мы не просто выжили в этом году. Мы стали сильнее.



Книги о войне / Фото Yakaboo

Жизнь посреди жизни – Ольга Кари

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Женщина в тылу может делать очень многое для победы. Заботиться о маленьких и стариках, об их благосостоянии и психологической устойчивости в военные будни с их большими и малыми вызовами, страхами и тревогами. Ольга Кари написала искренний и эмоциональный дневник киевлянки о человеческих отношениях, о новых, еще толком непонятных эмоциях, о полном переосмыслении всего, что было "до»", о быте, изменившемся в силу полномасштабной войны, навсегда поставившей очень болезненную точку на всей предыдущей жизни. Книга о том, как отыскать свет в самое темное время и не потерять веру в то, что обязательно наступит "после".



Книги о войне / Фото Yakaboo

С любовью – папа – Валерия Пузик

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Щемкая и философская книга, написанная отцом-солдатом для сына. Это не книга о боях и оружии. Это книга о ценности человека, о важности быть человеком. Тысячи и тысячи наших военных сейчас так же, как и автор, остаются на фронте, вдали от своих детей, от своих семей. Эта книга — разговор с сыном, который остается далеко, но вместе с тем всегда рядом – в самом сердце. Автор ведет читателя обломками воспоминаний, рефлексиями настоящего и мечтами о будущем, создавая собственную фронтовую реальность, в которой не упускает из виду тот единственный путь домой, который ведет сквозь войну.



Книги о войне / Фото Yakaboo

Путешествие к потустороннему миру. Мариуполь – Евгений Шишацкий

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Мариуполь остается нашей огромной болью. Автор этой книги – уроженец этого города, который с 2014-го года работал журналистом в Киеве. Впрочем, с началом полномасштабного вторжения ему пришлось вернуться в родной город в роли водителя-волонтера. Эта книга – его рассказ о путешествии в "край застывшего времени", рассказывающий о людях, которых жизненный выбор и судьба занесли именно сюда, о собственном выборе, "вот такой, недодуманный, но сознательный. В поисках своих. В поисках себя. С фаталистической готовностью к новому опыту".



Книги о войне / Фото Yakaboo

Война 2022: дневники, эссе, поэзия – составитель Владимир Рафеенко

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Этот сборник – коллекция жгучих, но таких подлинных текстов о войне. Стихов, дневников, размышлений, которые писались в разных душевных состояниях, таких знакомых каждому украинцу после 24 февраля 2022 года. Несмотря на то, что война принесла украинцам много горя, ужаса, непоправимых потерь, на фоне страшных испытаний родились новые приоритеты, новые герои. Современные украинские писатели, представленные в книге, утверждают новую литературу, в которой есть место не только рефлексии на те или иные события, а прежде всего реалистическим изображением борьбы украинцев за свой дом, землю, независимость.



Книги о войне / Фото Yakaboo