Досвід війни вимагає проговорення, документування, втілення історій у книжки. За рік повномасштабного вторгнення Росії до України з'явилися важливі книжки, які говорять про спротив, боротьбу, особисті й суспільні трансформації, документують і біль, і героїзм, і звичайне воєнне життя. Разом із національною книжковою платформою Yakaboo пропонуємо вам п'ять найцікавіших видань.

Не пропустіть Не тільки День Валентина: 5 книжкових новинок про кохання

Незламні – упорядниці Вікторія Покатис, Ярослава Жуковська, Тетяна Гордієнко

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Під час воєн на плечі жінок завжди лягає більше задач та турбот. Одні йдуть на фронт, інші беруть на себе забезпечення тих, хто на фронті та тих, що в тилу. В цій книжці 30 історій українок, які з перших днів війни вирішили діяти. Збирали та надсилали нужденним гуманітарну допомогу, спорядження для фронту, перебудовували свій бізнес під проєкти з допомоги українцям, готували безкоштовні обіди у своїх закладах, координували евакуацію, рятували людей та тварин і багато чого ще. Кожна історія – чисте натхнення. Ми не просто вижили у цей рік. Ми стали сильніші.



Книжки про війну / Фото Yakaboo

Життя посеред життя – Ольга Карі

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Жінка в тилу може робити дуже багато для перемоги. Дбати про маленьких та стареньких, про їх добробут та психологічну стійкість у воєнні будні з їх великими та малими викликами, страхами й тривогами. Ольга Карі написала щирий та емоційний щоденник киянки про людські стосунки, про нові, ще до пуття незрозумілі емоції, про повне переосмислення всього, що було "до", про побут, який змінився з огляду на повномасштабну війну, що назавжди поставила дуже болючу крапку на всьому попередньому житті. Книга про те, як відшукати світло в найтемнішу пору й не втратити віру в те, що обов'язково настане "після".



Книжки про війну / Фото Yakaboo

З любов'ю – тато – Валерія Пузік

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Щемка та філософська книга, написана батьком-солдатом для сина. Це не книжка про бої та зброю. Це книга про цінність людини, про важливість бути людиною. Тисячі й тисячі наших військових зараз так само як і автор, залишаються на фронті, далеко від своїх дітей, від своїх родин. Ця книжка – розмова із сином, який залишається далеко, але водночас завжди поруч – у самому серці. Автор веде читача уламками спогадів, рефлексіями сьогодення і мріями про майбутнє, створюючи власну фронтову реальність, у якій не випускає з поля зору той єдиний шлях додому, який веде крізь війну.



Книжки про війну / Фото Yakaboo

Мандрівка до потойбіччя. Маріуполь – Євген Шишацький

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Маріуполь лишається нашим величезним болем. Автор цієї книжки - уродженець цього міста, який з 2014-го року працював журналістом у Києві. Втім, з початком повномасштабного вторгнення, йому довелося повернутися до рідного міста у ролі водія-волонтера. Ця книжка - його оповідання про подорож до "краю застиглого часу", що розповідає про людей, яких життєвий вибір і доля занесли саме сюди, про власний вибір, "от такий, недодуманий, але свідомий. У пошуках своїх. У пошуках себе. З фаталістичною готовністю до нового досвіду".



Книжки про війну / Фото Yakaboo

Війна 2022: щоденники, есеї, поезія – упорядник Володимир Рафєєнко

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Ця збірка - колекція пекучих, але таких справжніх текстів про війну. Віршів, щоденників, роздумів, які писалися у різних душевних станах, таких знайомих кожному українцю після 24-го лютого 2022 року. Не дивлячись на те, що війна принесла українцям багато горя, жаху, непоправних втрат, все ж на тлі страшних випробувань народилися нові пріоритети, нові герої. Сучасні українські письменники, представлені у книзі, утверджують нову літературу, в якій є місце не тільки рефлексії на ті чи інші події, а передусім реалістичним змалюванням боротьби українців за свій дім, землю, незалежність.



Книжки про війну / Фото Yakaboo