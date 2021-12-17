Книга года BBC-2021: кто победил в премии

BBC News Украина объявила победителей премии "Книга года BBC-2021". В главной номинации победил роман "Кто ты такой" Артема Чеха.

Во время церемонии в Мыстецком арсенале, 17 декабря, объявили победителей премии "Книга года BBC-2021". Победитель каждой номинации получит вознаграждение 1000 фунтов стерлингов.

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Списки победителей "Книги года BBC-2021"

Книга года ВВС-2021

Роман "Кто ты такой?" Артема Чеха, издательство Меридиан Черновиц.

Детская Книга года ВВС-2021

Петр Яценко "Союз Советских вещей", издательство Портал.

Книга года BBC – Эссеистика-2021

Андрей Содомора "О чем писать...", издательство Априори.

, победу в конкурсе рецензий "Читатель года-2021" одержала Людмила Даниленко. Она написала лучшую рецензию на сборник рассказов Сергея Осоки "Три линии для Марии". В подарок она получила электронную книгу Kindle.

"Победителей объединяет то, что все они обращаются к прошлому, чтобы лучше понять настоящее и объяснить, почему мы являемся теми, кем мы есть. Артем Чех, который названием своей книги выбрал извечный и главный вопрос "Кто ты такой?", литературно сильно и по-человечески искренне попытался на него ответить для себя и для каждого из нас. Книга Андрея Содоморы напоминает нам тоже про самое важное – ценность текущего момента жизни, который автор мастерски материализует в слова", – прокомментировала редактор BBC News Украина и член жюри Марта Шокало.