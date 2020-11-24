Известная американская артистка Кэти Перри на днях взбудоражила сеть своим детским фото. На нем она запечатлена с отцом, но снимок вызвал обсуждение в сети. Многие поклонники подумали, что это ее дочь.

На своей странице в инстаграме американская поп-исполнительница Кэти Перри часто публикует различные фото и делится ими с поклонниками. На этот раз звезда обнародовала свою редкую детскую фотографию.

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На ней маленькая Кэтти Перри позирует в белом чепчике и розовом костюме. Будущую певицу на руках держит ее отец и целует ее в щечку. Фотография получилась очень трогательной и миловидной.

Поклонники артистки не надеялись увидеть такое фото, поэтому сначала подумали, что Кэти наконец опубликовала первую фотографию с ее дочерью Дейзи. Прокомментировал кадр и муж певицы Орландо Блум, написав: "Это я".

"Я подумала, что Дейзи, у меня едва не случился сердечный приступ, не делай так больше";

"Дейзи такая милая";

"Твоя дочь выглядит так прекрасно".



Детское фото Кэти Перри / Instagram / @katyperry

В то же время Кэти Перри объяснила, что это фото она опубликовала, потому что посвятила исполнение песни на церемонии American Music Awards своему отцу. Стоит отметить, что это первое выступление Кэти Перри после родов.

Для просмотра фото листайте вправо: