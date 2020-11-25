Кэндис Свейнпол похвасталась безупречными формами в крошечном бикини: соблазнительное фото
"Ангел" Victoria's Secret и популярная модель Кэндис Свейнпол снова порадовала сеть откровенными фотографиями. Звезда позировала в крошечном купальнике, щеголяя безупречными формами на камеру.
Известная южноафриканская модель Кэндис Свейнпол поделилась с поклонниками новыми фото на своей странице в инстаграме. "Ангел" Victoria's Secret каждый раз заводит сеть жаркими фотографиями.
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Популярная модель позировала на ярком оранжевом фоне. Она вызывающе легла на кровать и соблазнительно выгибалась, демонстрируя прелести. Кэндис Свейнпол позировала в крошечном оранжевом купальнике с коричневым принтом на тонких бретелях. Безупречная фигура, стройные длинные ноги и аппетитные формы модели завели сеть сексапильностью.
Кэндис Свейнпол дополнила жаркий образ светлым браслетом на ноге, одной широкой и другой тоненькой цепочкой с подвеской на шее.
Модель распустила длинные волосы и убрала их назад. Также она сделала макияж, который прибавил образу особую перчинку. Кэндис выровняла тон лица, подчеркнула глаза тонкими черными стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.
Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices
Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices
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