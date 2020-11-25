"Ангел" Victoria's Secret и популярная модель Кэндис Свейнпол снова порадовала сеть откровенными фотографиями. Звезда позировала в крошечном купальнике, щеголяя безупречными формами на камеру.

Известная южноафриканская модель Кэндис Свейнпол поделилась с поклонниками новыми фото на своей странице в инстаграме. "Ангел" Victoria's Secret каждый раз заводит сеть жаркими фотографиями.

Горячо! В бикини: Ким Кардашян дерзко показала большую грудь – взрослое фото

Популярная модель позировала на ярком оранжевом фоне. Она вызывающе легла на кровать и соблазнительно выгибалась, демонстрируя прелести. Кэндис Свейнпол позировала в крошечном оранжевом купальнике с коричневым принтом на тонких бретелях. Безупречная фигура, стройные длинные ноги и аппетитные формы модели завели сеть сексапильностью.

Кэндис Свейнпол дополнила жаркий образ светлым браслетом на ноге, одной широкой и другой тоненькой цепочкой с подвеской на шее.

Модель распустила длинные волосы и убрала их назад. Также она сделала макияж, который прибавил образу особую перчинку. Кэндис выровняла тон лица, подчеркнула глаза тонкими черными стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.



Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices



Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices