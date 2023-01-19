Китайский гороскоп 2023: каким знакам восточного зодиака будет везти в новом году

С 22 января 2023 начинается год Черного Водяного Кролика по Восточному календарю. Читайте, каким знакам Восточного гороскопа будет везти в наступившем году и что подготовила для них судьба.

Для тех, кто родился в годы Кролика, Быка и Обезьяны, 2023 год станет благоприятным для развития и удивительно удачным – звезды прочат этим знакам зодиака удачу. 24 Канал.

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Восточный гороскоп для Быка

Представители этого восточного знака зодиака в новом году смогут много путешествовать не насыщать себя новым опытом – новые поездки станут отличными воспоминаниями и могут привнести в жизнь Быков новых людей и любимые места.

Вторую половину 2023 года Быкам лучше провести дома – это время будет благоприятным для укрепления отношений с семьей и улучшения отношений. В новом году одинокие Быки смогут найти свою любовь, которая вдохнет в них новое вдохновение, а те, кто уже имеет пару, смогут укрепить отношения и развить их.

Восточный гороскоп для Кролика

По восточным верованиям, родившиеся под знаком хозяина в этом году будут иметь невероятную удачу и успех во всех начинаниях – Кролики будут находиться под покровом удачи вплоть до 8 февраля следующего года. В этом году Кроликам пора браться за амбициозные дела, которые откладывали в долгий ящик и реализовать себя – 2023 будет очень благоприятным для этого.

Удачной для Кроликов станет изменение стиля жизни – представителям этого знака зодиака не стоит бояться делать и пробовать что-то новое – интересный опыт и расширение кругозора только помогут Кроликам выяснить смысл своей жизни и кем они на самом деле.

Восточный гороскоп для Обезьяны

Для обезьян новый год станет удачным для улучшения своего материального положения – на работе обезьян ждет повышение или увеличение зарплаты. Есть возможность быстро продвинуться по карьерной лестнице – для этого Обезьянам стоит быть решительными и брать инициативу в свои руки.

Для представителей этого знака зодиака год Кролика станет благоприятным для того, чтобы переехать в новое жилье или даже город – смена атмосферы и новые знакомства смогут стать новой, положительной страницей в истории обезьян.