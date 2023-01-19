Для тих, хто народився у роки Кролика, Бика та Мавпи, 2023 рік стане сприятливим для розвитку та напрочуд вдалим – зірки пророчать цим знакам зодіаку удачу, пише 24 Канал.

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Східний гороскоп для Бика

Представники цього східного знаку зодіаку в новому році зможуть багато подорожувати не насичувати себе новим досвідом – нові поїздки стануть чудовими спогадами та можуть привнести в життя Биків нових людей та улюблені місця.

Другу половину 2023 року Бикам краще провести вдома – цей час буде сприятливим для зміцнення стосунків з сім'єю та покращення відносин. У новому році одинокі Бики зможуть знайти своє кохання, яке вдихне в них нове натхнення, а ті, хто вже має пару, зможуть зміцнити відносини та розвинути їх.

Східний гороскоп для Кролика

За східними віруваннями, ті, хто народилися під знаком господаря цього року, матимуть неймовірну удачу та успіх у всіх починаннях – Кролики перебуватимуть під покровою фортуни аж до 8 лютого наступного року. Цьогоріч Кроликам пора братися за амбітні справи, які відкладали у довгий ящик та реалізувати себе – 2023 рік буде дуже сприятливим для цього.

Вдалою для Кроликів стане зміна стилю життя – представникам цього знаку зодіаку не варто боятися робити та пробувати щось нове – цікавий досвід та розширення кругозору лише допоможуть Кроликам з'ясувати сенс свого життя та те, ким вони є насправді.

Східний гороскоп для Мавпи

Для Мавп новий рік стане вдалим для покращення свого матеріального становища – на роботі на Мавп чекає підвищення або збільшення зарплати. Є можливість швидко просунутися кар'єрною драбиною – для цього Мавпам варто бути рішучими та брати ініціативу в свої руки.

Для представників цього знаку зодіаку рік Кролика стане сприятливим для того, щоб переїхати у нове помешкання чи навіть місто – зміна атмосфери та нові знайомства зможуть стати новою, позитивною сторінкою в історії Мавп.