В этом году в Китае будут встречать не 2023, а 4721 - дело в том, что традиционно Восточный Новый год справляют по лунно-солнечному календарю. Дата Китайского Нового года ежегодно меняется – ее определяет положение Луны. 24 Канал.

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Когда встречать Китайский Новый год в Украине

Согласно Восточному гороскопу, 2023 год будет годом. Черного Водяного Кролика, пришедшему на замену Голубому Водяному Тигру.

Для жителей Китая Новый год наступит 22 января в 00:00. Праздновать его почти неделю – до 27 января. Каждый год китайцы проводят масштабные и зрелищные празднования, а магазины, банки и другие заведения в стране могут не работать – люди имеют традиционный отпуск и наслаждаются приходом Нового года Кролика.

По киевскому времени Китайский Новый год наступает раньше – через часовой пояс праздник можно отмечать уже 21 января в 18.00.

Китайский Новый год – когда праздновать / Фото Unsplash

Китайский Новый год – история праздника и традиции

Согласно легендам, Китайский Новый год – это начало жизни в природе. Китайцы считают Новый год началом весны и возобновления жизни вокруг.

Основным атрибутом празднования есть красные украшения и фейерверки. По поверьям, именно красный цвет помог тысячи лет назад спасти местных жителей от чудовища Нянь, которое приходило в Китай дважды в год, убивало людей, скот и грабило дома.

Китайский Новый год – традиции празднования / Фото Unsplash

По легенде, Нянь боится красного цвета, поэтому китайцы на Новый год наряжаются в красное, зажигают красные фонари и делают огромные фигуры из папье-маше, чтобы отвлечь от страны потустороннее зло.

Перед Новым годом жители страны тщательно убирают дома и собираются целыми семьями – каждый член семьи обязан приехать на празднование даже если он переехал. После торжественного празднования и запуска фейерверков китайцы совершают подношение к умершим предкам и приходят в гости к друзьям.

Китайский Новый год – традиции празднования / Фото Unsplash

Покровитель Китайского Нового года – Черный Кролик.

По Восточному календарю, в котором есть 12 животных, нынешним покровителем людей будет Черный водяной кролик. Он станет защищать всех от зла и займет место Голубого Водяного Тигра. До 9 февраля Черный Кролик будет опекать человечество, а в следующем году отдаст место главному животному года Дракона.

Родившиеся под знаком Кролика могут рассчитывать на удачу и отсутствие проблем в Новом году – Черный Кролик поможет избежать проблем и улучшить свою жизнь.

Китайский Новый год – традиции празднования / Фото Unsplash