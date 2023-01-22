Представители этих знаков зодиака смогут реализовать то, что давно откладывали и достигли своей цели в 2023 году. 24 Канал.

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Восточный гороскоп для Крысы

Те, кто родился в год Крысы, смогут в год Кролика реализовать себя в творчестве и обучении. Этот год – благоприятный для самообразования и общего развития, так что Крысам стоит попробовать что-то новое – вероятно, новое хобби сможет стать делом всей жизни.

Не бойтесь ошибаться – практика и упорный труд приведет Крыс к желаемой мечте, а год Черного Кролика станет определяющим для того, чтобы заявить о себе и своих талантах.

Восточный гороскоп для Быка

Быки в новом году смогут получить вожделенные изменения – представителей этого знака зодиака будут ждать путешествия, новые знакомства и незабываемые эмоции, которых они давно хотели.

Одинокие Быки могут встретить вторую половинку, которой им долго не хватало – новый год будет благоприятным временем для взаимодействия с потенциальным партнером и сближения с ним.

Восточный гороскоп для Козы

Новый год Черного Кролика будет прекрасным временем для того, чтобы Козы улучшить свое финансовое положение – представителей этого знака Восточного гороскопа будет ждать материальное обогащение, которого они долго ждали.

Козам следует не бояться менять род своей деятельности и пробовать себя в новых профессиях – тайные таланты и умения Киз могут понадобиться в неожиданных для них местах и обеспечить им желаемое богатство.