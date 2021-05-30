Киевский сленг: топ фраз, которые понимают только жители столицы

В 2021 году Киев празднует красивую дату – 1539 лет со дня своего основания. За все это время город совершенствовался, двигался вперед, вместе с ним менялись и люди со своим лексиконом. Киевляне создали словарь названий и фраз, которые иногда совсем не соответствуют реальности, или же забавно ее перекрывают. Топ фраз киевского сленга, которые понятны только жителям Киева, узнавайте далее

Украинский инстаграм-блогер Вадик Кириленко на своей странице любит публиковать забавные сообщения на русском языке и саркастические фото. Сам автор лишь недавно переехал в Киев и часто описывает свои впечатления от столицы. Особого внимания заслуживают сленговые выражения киевлян и то, как их понимает блогер. Он с юмором освещает в своих постах.

Также читайте Как пройдет День Киева в 2021 году запланировали полторы сотни мероприятий

Каждому городу присущ специфический говор или определенные отдельные слова – украинская столица не исключение. Хотя для жителей Киева их сленг уже вошел в быт и не считается чем-то особенным, для туристов и "новеньких" горожан он может показаться странным и непонятным. Предлагаем вам ознакомиться с жаргоном киевлян в забавной и смешной манере.



Киевский сленг: топ фраз / Фото из инстаграма Вадика Кириленко



Киевский сленг: топ фраз / Фото из инстаграма Вадика Кириленко



Топ фраз, которые понимают только жители Киева / Фото из инстаграма Вадика Кириленко



Забавный сленг жителей Киева / Фото из инстаграма Вадика Кириленко



Смешные сленговые фразы киевлян и их значение / Фото из инстаграма Вадика Кириленко



Киевский сленг / Фото из инстаграма Вадика Кириленко



Топ смешных сленговых фраз киевлян / Фото из инстаграма Вадика Кириленко



Фразы, которые поймут только киевляне / Фото из инстаграма Вадика Кириленко



Популярные фразы киевлян и их забавное значение / Фото из инстаграма Вадика Кириленко



Смешной сленг жителей столицы / Фото из инстаграма Вадика Кириленко