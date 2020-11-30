Звездная украинская семья Кати Осадчей и Юрия Горбунова поделилась общим фото. Телеведущая пришла поддержать любимого на финале "Танцев со звездами".

Юрий Горбунов обнародовал сэлфи с избранницей на личной странице в инстаграм. За кулисами проекту пара решила сделать романтический кадр.

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Сэлфи Осадчей и Горбунова

Вероятно, Катя посетила финал "Танцев со звездами 2020" с программой "Светская жизнь", поскольку на ней был праздничный наряд, что характерно для съемок, а не обычных публичных выходов телеведущей.

Рядом с мужем Осадчая позировала в белоснежном платье с изображениями сбоку, украшавшие декоративные белые перья. Волосы знаменитость собрала в прическу сзади, которую украсила головным убором, который также был сделан из невероятно красивых перьев белого цвета. На лице женщина сделала макияж с акцентом на глазах – с черными стрелками.

Горбунов изображен на фотографии в черном пиджаке, с карманом сбоку, в котором был черно-белый платок, в рубашке и бабочке. Также его образ дополняло украшение на пиджаке в виде ящерицы.

А кто же это меня поддерживает в финале "Танцев со звездами"?

– написал в публикации Юрий.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Instagram / @gorbunovyuriy