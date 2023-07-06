Действительно ли касторовое масло поможет отрастить волосы: ответ эксперта

Кто ищет способы для улучшения роста волос, всегда находит среди вариантов касторовое масло. Некоторые утверждают, что касторовое масло чуть не творит чудеса с волосами и бровями. Действительно ли это так – смотрите дальше.

Эксперт по регенеративной медицине доктор Санджай Батра рассказал о настоящих свойствах касторового масла. Это масло, которое изготавливают из бобов касторки. Она богата жирами, триглицеридами и касторевой кислотой.

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Действительно ли поможет касторовое масло

В составе касторового масла есть активный ингредиент – касторовая кислота. Она действительно влияет на волосы:

ускоряет рост,

оказывает противовоспалительное действие,

способствует тонким и ослабленным волосам,

успокаивает раздраженную кожу головы.

Какое касторовое масло выбирать? Лучшим вариантом будет та, которую сделали методом холодного отжима. Обращайте внимание на примеси – лучше покупать качественное и чистое растительное масло. Косметические средства на основе касторового масла могут быть некачественными и не дадут ощутимого результата.

Как пользоваться касторовым маслом

Концентрированное касторовое масло не стоит наносить на волосы самостоятельно – так волосы будут иметь жирный вид. В воде касторовое масло не растворяется.

Вместо этого есть лайфхак, который можно повторить в домашних условиях. Эксперт советует смешать касторовое масло и соевый лецитин в равных пропорциях и добавить чайную ложку воды.

Получившуюся смесь нужно развести еще в 500 миллилитрах воды. Это средство можно наносить по всей длине волос – хватит 1 чайной ложки для одной процедуры.