Действительно ли касторовое масло поможет отрастить волосы: ответ эксперта
Источник:StyleCaster
Кто ищет способы для улучшения роста волос, всегда находит среди вариантов касторовое масло. Некоторые утверждают, что касторовое масло чуть не творит чудеса с волосами и бровями. Действительно ли это так – смотрите дальше.
Эксперт по регенеративной медицине доктор Санджай Батра рассказал о настоящих свойствах касторового масла. Это масло, которое изготавливают из бобов касторки. Она богата жирами, триглицеридами и касторевой кислотой.
Смотрите также Как подобрать шампунь для своего типа волос: 4 пункта, на которые нужно обратить внимание
Действительно ли поможет касторовое масло
В составе касторового масла есть активный ингредиент – касторовая кислота. Она действительно влияет на волосы:
- ускоряет рост,
- оказывает противовоспалительное действие,
- способствует тонким и ослабленным волосам,
- успокаивает раздраженную кожу головы.
Какое касторовое масло выбирать? Лучшим вариантом будет та, которую сделали методом холодного отжима. Обращайте внимание на примеси – лучше покупать качественное и чистое растительное масло. Косметические средства на основе касторового масла могут быть некачественными и не дадут ощутимого результата.
Как пользоваться касторовым маслом
Концентрированное касторовое масло не стоит наносить на волосы самостоятельно – так волосы будут иметь жирный вид. В воде касторовое масло не растворяется.
Вместо этого есть лайфхак, который можно повторить в домашних условиях. Эксперт советует смешать касторовое масло и соевый лецитин в равных пропорциях и добавить чайную ложку воды.
Получившуюся смесь нужно развести еще в 500 миллилитрах воды. Это средство можно наносить по всей длине волос – хватит 1 чайной ложки для одной процедуры.