Чи справді рицинова олія допоможе відростити волосся: відповідь експерта

Хто шукає способи для покращення росту волосся, завжди знаходить серед варіантів рицинову олію. Дехто стверджує, що рицинова олія мало не творить дива з волоссям та бровами. Чи справді це так – дивіться далі.

Експерт з регенеративної медицини доктор Санджай Батра розповів про справжні властивості рицинової олії. Це олія, яку виготовляють з бобів рицини. Вона багата на жири, тригліцериди та рицинолеву кислоту.

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Чи справді допоможе рицинова олія

У складі рицинової олії є активний інгредієнт – рицинолева кислота. Вона справді впливає на волосся:

пришвидшує ріст,

має протизапальну дію,

сприяє тонкому та ослабленому волоссю,

заспокоює подразнену шкіру голови.

Яку рицинову олію обирати? Найкращим варіантом буде та, яку зробили методом холодного віджиму. Звертайте увагу на домішки – краще купувати якісну та чисту олію. Косметичні засоби на основі рицинової олії можуть бути неякісними й не дадуть відчутного результату.

Як користуватись рициновою олією

Концентровану рицинову олію не варто наносити на волосся самостійно – так волосся матиме жирний вигляд. У воді рицинова олія не розчиняється.

Натомість є лайфхак, який можна повторити у домашніх умовах. Експерт радить змішати рицинову олію та соєвий лецитин у рівних пропорціях та додати чайну ложку води.

Отриману суміш потрібно розвести ще у 500 мілілітрах води. Цей засіб можна наносити по всій довжині волосся – вистачить 1 чайної ложки для одної процедури.