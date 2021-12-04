Введение в храм Пресвятой Богородицы-2021: теплые картинки-поздравления

4 декабря 2021 , 07:02
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Источник:

24 канал

4 декабря верующие Украины чтят один из двенадцати крупнейших праздников христианства – Введение в храм Пресвятой Богородицы.

Согласно с писаниями, святые Иоаким и Анна привели 3-летнюю Марию в храм, чтобы она воспитывалась там в христианских ценностях. Святые супруги пообещали отдать дочь на служение Господу, за то, что он подарил им возможность излечиться от бесплодия.

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Родители завели маленькую Марию в Иерусалимский храм и отдали ее в руки первосвященника Захарии, который, к слову, был отцом Иоанна Предтечи. Источники указывают, что под опекой церкви Пречистая Дева находилась до 14 лет.

Картинки-поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря


Поздравление с Введением-2021


Картинки с Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021​


Введение в храм Пресвятой Богородицы 2021: картинки-поздравления


Поздравляю с Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021​


С Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021


Открытки с Введением в храм Пресвятой Богородицы 2021​


Введение в храм Пресвятой Богородицы: картинки


С Введением 2021: открытки


Красивое поздравление на Введение в храм Пресвятой Богородицы


С праздником Введения 2021!

Автор: Андріана Будиш