Всемирный день телевидения: значение праздника и креативные картинки-поздравления

Ежегодно 21 ноября по всему миру отмечают День телевидения. Постоянным источником информации и развлечений для человека именно телевидение. Оно играет важную роль в жизни и формирует наши предпочтения, стиль, образ мышления и поведение.

Жизнь современного человека невозможно представить без телевидения, ведь она открыла новую эпоху в истории человечества и позволила взглянуть на этот мир гораздо шире. Также телевидение – это средство влияния на общественность, благодаря которому мир стал персонифицированным, а человек – дистанционным наблюдателем за мировыми событиями, пишет 24 канал.

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История Всемирного дня телевидения

17 декабря 1996 г. Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией утвердила Всемирный день телевидения. Дата празднования связана с проведением первого Всемирного телевизионного форума ООН, а именно 21 ноября того же года.

Цель Всемирного дня телевидения – информирование о роли телевидения в обществе. В этот день принято обмениваться телепередачами, посвященными проблемам безопасности во всем мире, социальному и экономическому развитию и расширению культурного обмена.

Картинки-поздравления со Всемирным днем телевидения

Всемирный день телевидения - картинки / Фото "Факты"

Поздравления с Днем телевидения / Фото из открытых источников

Всемирный день телевидения – красивые картинки / Фото из открытых источников

Всемирный день телевидения – картинки-поздравления / Фото "Факты"

Поздравительные открытки с Днем телевидения / Фото из открытых источников

Великолепные картинки-поздравления со Всемирным днем телевидения / Фото "Факты"

Поздравления в картинках с Днем телевидения / Фото из открытых источников

Всемирный день телевидения 2022 – открытки / Фото из открытых источников