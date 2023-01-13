Поздравления со Старым Новым годом 2023: замечательные картинки для родных и друзей
В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают народный праздник – Старый Новый Год. Это произошло потому, что в повседневной жизни украинцы используют григорианский календарь, а церковь отмечает все важные праздники по юлианскому календарю.
Старая дата Нового года запомнилась украинцам и многие семьи отмечают Новый год дважды. В этот праздник принято накрывать богатый стол и исполнять щедривки. А утром 14 января мальчики посевают дома зерном и поют засевалки с пожеланием счастья. Мы подготовили для вас подборку открыток, чтобы вы могли поздравить своих родных, отмечает 24 канал.
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Картинки-поздравления со Старым Новым годом 2023
Картинки-поздравления со Старым Новым годом / Фото из открытых источников
Старый Новый год в Украине – картинки-поздравления с праздником / Фото "Зеркало недели"
Поздравления со Старым Новым годом 2023 – картинки и открытки / Фото из открытых источников
Старый Новый год 2023 – красивые картинки-поздравления / Фото "МЕТА"
Отличные картинки-поздравления со Старым Новым годом / Фото из открытых источников
Поздравления со Старым Новым годом 2023 – картинки / Фото "МИРЫ"
Старый Новый год 2023 в Украине – картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления со Старым Новым годом 2023 – хорошие пожелания / Фото "МЕТА"