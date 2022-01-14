Пусть хорошее приходит, а плохое остается позади: открытки со Старым Новым годом-2022

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Нам всегда хочется поделиться хорошим настроением или приятными эмоциями с родными. Прекрасным поводом для этого станут праздники. 14 января в Украине празднуют Старый Новый год, поэтому пришлите близким красивую открытку-поздравление с этим веселым событием.