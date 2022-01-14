Пусть хорошее приходит, а плохое остается позади: открытки со Старым Новым годом-2022

14 января 2022 , 07:02
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Источник:

24 канал

Нам всегда хочется поделиться хорошим настроением или приятными эмоциями с родными. Прекрасным поводом для этого станут праздники. 14 января в Украине празднуют Старый Новый год, поэтому пришлите близким красивую открытку-поздравление с этим веселым событием.

Праздник Старого Нового года возник из-за смены летоисчислений. В 1918 году произошел переход от старого юлианского календаря к новому – григорианскому.

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Событие отмечается преимущественно в странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем, а это Украина, Беларусь, Грузия, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория и Сербия.

Старый Новый год-2022: красивые картинки-поздравления

Поздравления со Старым Новым годом 2022

Картинки со Старым Новым годом 2022

Старый Новый год 2022: картинки-поздравления

Со Старым Новым годом 2022

Поздравляю со Старым Новым годом 2022

Открытки со Старым Новым годом 2022

Старый Новый год 2022: поздравления в открытках

Поздравление со Старым Новым годом 2022

Старый Новый год 2022: поздравления

Автор: Андріана Будиш