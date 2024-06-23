Самые красивые поздравления с Зелеными праздниками: стихи, проза и картинки

В воскресенье, 23 июня, христиане празднуют Троицу или, как в народе говорят, начинаются Зеленые праздники. Сегодня в церкви вспоминают, как к апостолам пришел Святой Дух. Произошло это на 50 день после воскресения Иисуса Христа.

Ученики Сына Божьего получили невероятную способность. Они могли разговаривать на многих языках, чтобы проповедовать христианство по миру.

Актуально Пусть в домах воцарятся мир и покой: яркие картинки-поздравления с Зелеными праздниками

Редакция LifeStyle 24 поздравляет всех украинцев со светлым праздником. В этот день мы собрали для вас подборку волшебных поздравлений в прозе, стихах и картинках.

Зеленые праздники 2024: поздравления в стихах

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

С Зелеными праздниками / Фото UAportal

***

З Трійцею я вас вітаю,

Миру, злагоди, добра,

Розуміння, віри в серці

І душевного тепла.

***

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

Вділи всі зелені шати –

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

Зеленые праздники 2024: поздравления в прозе

Троица – большой праздник, когда нужно забыть все старые обиды и впустить в сердце столько любви и добра, сколько можете. Прощайте всем, кто причинил боль. Пусть дом ваш наполнится благополучием и счастьем. Поздравляю со святой Троицей!

С Зелеными праздниками / Фото UAportal

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Поздравляю с Троицей и искренне желаю идти дорогой, устланной лепестками счастья и зеленью надежд, желаю открыть для сердца удивительный мир блаженства и радости. Пусть будет крепким здоровье и доброй душой, пусть Пресвятая Троица защитит твою семью от любых напастей и бед!

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В этот светлый день Троицы хочу пожелать вам счастья, здоровья и достатка. Пусть любовь Божья заполнит сердца, а Его благословение никогда не покидает вашей жизни. Пусть этот праздник станет началом радостных перемен! С Троицей!

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Снова наступили Зеленые праздники – период расцвета, обновления и Божьей благодати. Желаю, чтобы твое сердце наполнила радостная весть. Желаю сил и понимания выполнять заповеди, жить в добре и милосердии.

С Зелеными праздниками / Фото "Топ картинки"

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С днем Троицы поздравляю! Пусть Святая Троица сопровождает по жизни и оберегает от горя, несчастья и злых людей. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах и карьере, удачи в любых начинаниях!