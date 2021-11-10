Воодушевления и мудрости: картинки-поздравления со Всемирным днем науки-2021

10 ноября 2021 , 07:04
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Источник:

24 канал

Наука – двигатель развития общества, поэтому дату 10 ноября в мире решили посвятить именно ей. Во Всемирный день науки поздравления принимают все работники, которые трудятся в этой сфере и ежедневно расширяют научные горизонты человечества.

Всемирный день науки основали для того, чтобы показать насколько это явление важно и нужно для нашей жизни. Поэтому в этот день уместно будет поздравить всех тех, кто причастен к области науки.

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Картинки-поздравления с Всемирным днем науки-2021


Поздравление с Всемирным днем науки 2021


Картинки с Всемирным днем науки 2021


Поздравляю с Всемирным днем науки​-2021


Отерытки с Всемирным днем науки-2021


Всемирный день науки: картинки и поздравление


Всемирный день науки празднуют 10 ноября

Автор: Андріана Будиш