С Вознесением Господним: картинки-поздравления со светлым праздником

В 2021 году верующие празднуют Вознесение Христово 10 июня. Это один из самых больших праздников в христианском цикле, который отмечают на 40-й день после Воскресения. Поздравьте всех близких с великим днем Вознесения Иисуса Христа.
После того, как Иисус воскрес, он еще 40 дней провел на земле и проповедовал Слово Божие. И, когда это время истекло, Спаситель собрал апостолов в пригороде Иерусалима – Вифании на горе Елеон, благословил их и во плоти вознесся на небо.
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Вознесение Господне-2021: картинки-поздравления
Вознесение 2021: картинки-поздравления
С Вознесением Господним 2021: поздравление
Картинки-поздравления с Вознесением 2021
Поздравляю с Вознесением 2021!
Вознесение 2021: открытки и поздравления
Вознесение Христово-2021: картинки
Вознесение Господне 2021: поздравление