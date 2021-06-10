С Вознесением Господним: картинки-поздравления со светлым праздником

10 июня 2021 , 07:00
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Источник:

24 канал

В 2021 году верующие празднуют Вознесение Христово 10 июня. Это один из самых больших праздников в христианском цикле, который отмечают на 40-й день после Воскресения. Поздравьте всех близких с великим днем Вознесения Иисуса Христа.

После того, как Иисус воскрес, он еще 40 дней провел на земле и проповедовал Слово Божие. И, когда это время истекло, Спаситель собрал апостолов в пригороде Иерусалима – Вифании на горе Елеон, благословил их и во плоти вознесся на небо.

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Вознесение Господне-2021: картинки-поздравления


Вознесение 2021: картинки-поздравления


С Вознесением Господним 2021: поздравление


Картинки-поздравления с Вознесением 2021


Поздравляю с Вознесением 2021!


Вознесение 2021: открытки и поздравления


Вознесение Христово-2021: картинки


Вознесение Господне 2021: поздравление

Автор: Квітослава Туз