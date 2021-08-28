Искренние поздравления: картинки-поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы

06:54

Православная церковь чтит Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Этот праздник является очень почитаемым, так как он относится к двенадцати крупнейшим праздникам христианства. Поздравьте родных людей с великим днем Успения Божьей Матери и пришлите им картинку-поздравление, которая согреет душу и сердце.