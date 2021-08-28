Искренние поздравления: картинки-поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы
Источник:24 канал
Православная церковь чтит Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Этот праздник является очень почитаемым, так как он относится к двенадцати крупнейшим праздникам христианства. Поздравьте родных людей с великим днем Успения Божьей Матери и пришлите им картинку-поздравление, которая согреет душу и сердце.
Успение Святой Богородицы по-другому называют Первой Пречистой. Этот праздник символизирует окончание земной жизни Девы Марии и перенос ее души на небо. Хотя этот день кажется печальным из-за ухода в вечность Богоматери, однако христианство трактует Успение Марии как радостное событие. Верующие радуются тому, что Пречистая Дева приобрела божественный облик и воссоединилась с сыном Иисусом Христом.
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Успение Пресвятой Богородицы-2021: картинки-поздравления
Успение Пресвятой Богородицы 2021: картинки-поздравления
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы
Картинки с Успением Пресвятой Богородицы 2021
Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы 2021
С Днем Успения Святой Богородицы 2021!
Успение Святой Богородицы празднуют 28 августа
Успение Божией Матери 2021: картинки-поздравления
Поздравляю с Успением Пресвятой Девы 2021!