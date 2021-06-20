Поздравляем с праздником: искренние картинки-поздравления с Троицей

В этом году 20 июня украинцы отмечают большой праздник Троицы. Этот день имеет очень важное значение для всех верующих, ведь в него они чтят сущность Господа в трех лицах – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой.

Редакция Lifestyle 24 искренне поздравляет всех христиан с Троицей! Пусть Зеленые праздники принесут благодать в ваши сердца и дом, а Бог пусть всегда помогает и направляет на правильный путь!

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Картинки-поздравления с Троицей-2021



Троица-2021: картинки-поздравления



​Картинки с Троицей 2021



Зеленые праздники 2021: картинки-поздравления



Поздравления с Зелеными праздниками 2021



Троица 2021 в Украине: открытки и поздравления



С Троицей!



Троицу в 2021 году празднуют 20 июня



Поздравляю с Троицей: картинки-поздравления