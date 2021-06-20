Редакція Lifestyle 24 щиро вітає усіх християн з Трійцею! Нехай Зелені свята принесуть благодать у ваші серця і дім, а Бог нехай завжди допомагає і скеровує на правильний шлях!

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Картинки-привітання з Трійцею-2021



Трійця-2021: картинки-привітання

Картинки з Трійцею 2021



Зелені свята 2021: картинки-привітання



Привітання з Зеленими святами 2021



Трійця 2021 в Україні: листівки та привітання



З Трійцею!



Трійцю у 2021 році святкують 20 червня