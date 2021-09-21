Славься, Богородице: картинки-поздравления с Рождеством Пресвятой Марии

21 сентября 2021 , 06:59
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Источник:

24 канал

Богородица в христианской религии считается образцом чистоты, веры и преданности Господу. Именно она стала "благословенной" среди женщин, которой выпала судьба быть матерью Христа. Роль Марии в христианстве огромная и издавна украинцы считали Богоматерь защитницей нашего народа.

Для верующих образ Пречистой Девы ассоциируется не только с Матерью Иисуса Христа, но и с образом матери всего христианского народа. Мария – не только женщина, которая смогла выносить и родить Спасителя, она та, кто воспитала его, проходила с ним через все трудности, поддерживала и страдала с ним, когда его в муках распинали на кресте. Материнское сердце Пречистой полно любви и добра, поэтому пусть она будет милостивой к вам

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Картинки поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы-2021


Рождество Пресвятой Богородицы-2021: картинки-поздравления


Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2021


Рождество Пресвятой Марии Девы-2021: открытки-поздравления


Картинки с Рождеством Богородицы-2021


Поздравляю с Рождеством Богоматери 2021!


Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы 2021


С Рождеством Богородицы: картинки

Автор: Андріана Будиш