Покровы Пресвятой Богородицы 2022: поздравительные открытки со светлым праздником

Традиционно Покров отмечают 14 октября. Этот праздник посвящен Богородице, которая считается защитницей от врагов. Мы подготовили для вас подборку картинок-поздравлений для самых родных.

Слово "покров" означает "покрывало". Согласно преданию в 910 году в Константинополе Богородица защитила людей от врагов-язычников, накрыв их плащом – омофором. В этом году праздник Покрова

Пресвятой Богородице приходится на пятницу. В этот день принято поздравлять своих родных и друзей, пишет 24 канал.

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Картинки-поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы

Картинки с Покровом Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников

Поздравления с Покровом 2022 в картинках / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Покровом 2022 / Фото из открытых источников

Поздравление с Покровом в картинках / Фото "Апостроф"

С Покровом Пресвятой Богородицы картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Покровом 2022 / Фото из открытых источников

Поздравительные открытки с Покровом / Фото "Апостроф"

Праздник Покрова 2022 – поздравительные открытки / Фото "ВолыньИнфо"