Михайлово чудо-2021: подборка торжественных картинок-поздравлений с религиозным праздником

19 сентября церковь отмечает праздник, связанный с самым главным ангелом Небесного Царства – Архангелом Михаилом. Христиане считают Михаила главой Божьего войска и, согласно писаниям, именно он низверг дьявола с небес в ад.

Михайлово чудо – так называют особый день в церковном календаре, который приходится на 19 сентября. Праздник начали отмечать после того, как в IV веке верующий по имени Архип создал церковь у источника, в котором его больная дочь исцелилась от недуга. После чудесного выздоровления дочери Архипа, к святому месту сходились и верующие, и пораженные язычники, которые обратились в христианство.

К слову Михайлово чудо: поздравления с праздником в стихах и прозе

Некоторым идолопоклонникам это не понравилось и они решили разрушить храм. Язычники соединили две реки и направили течение на церковь. Архип начал молиться святому Михаилу, чтобы тот спас церковь. Архангел услышал молитву и явился. Он ударил мечом и сделал в горе ущелье, чтобы вся вода сбежала именно туда. Безбожные испугались и убежали, а храм остался невредимым.

Картинки-поздравления с праздником Михайлового чуда-2021



Михайлово чудо 2021: картинки-поздравления



Михайлово чудо 2021: поздравления



С Михайловым чудом-2021: картинки ​



Михайлово чудо: открытки и поздравления



С Михайловым чудом 2021!



Открытки с Михайловым чудом 2021



Михайлово чудо в 2021 празднуют 19 сентября