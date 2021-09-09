Люди часто тратят много времени и ресурсов, чтобы выглядеть красиво и ухоженно. Однако, необходимо помнить, что самыми красивыми, прежде всего, являются чистая душа, светлый ум и доброе сердце. Пусть ваша красота цветет изнутри и дарит утешение вам и вашему окружению!

Также читайте Сентябрь-2021: сколько выходных украинцы получат в первом месяце осени

К слову, инициативу празднования дня красоты выдвинули члены Международного комитета эстетики и косметологии CIDESCO, который является наиболее авторитетной организацией в мире косметологии.

Великолепные картинки-поздравления с Международным днем красоты-2021



С Днем красоты-2021: картинки-поздравления



Международный день красоты-2021: поздравления и картинки



Международный день красоты празднуют 9 сентября



Поздравления с Международным днем красоты-2021



Поздравления с Международным днем красоты-2021



Международный день красоты-2021: открытки и поздравления