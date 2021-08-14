Желаем Божьей ласки: картинки-поздравления с Медовым Спасом 2021

14 августа 2021 , 07:00
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Источник:

24 канал

Последний месяц лета, август, богат разнообразными религиозными праздниками, которых верующие очень ждут. Одним из таких праздников стал Медовый Спас, который отмечают 14 августа. Поздравьте родных и друзей с Медовым Спасом и пожелайте, чтобы радость и любовь Господа их не покидали!

Медовый Спас имеет и другое название – Маковея. Это первый из трех установленных церковью спасов, в который принято освящать продукты пчеловодства. В день Медового Спаса проводятся праздничные Литургии, где почитаются три великих святыни: Животворящий Крест Господен, Образ Спасителя и Икона Владимирской Божьей Матери.

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Медовый Спас 2021: картинки-поздравления с праздником


Медовый Спас 2021: картинки


Медовый Спас 2021: поздравления


Поздравления с Медовым Спасом 2021


Картинки с Медовым Спасом 2021


Поздравляю с Медовым Спасом 2021!


Медовый Спас в 2021 году празднуют 14 августа


Маковея 2021: картинки-поздравления

Автор: Андріана Будиш