Праздничные картинки-поздравления с Крещенским Сочельником-2022

18 января 2022 , 07:01
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Источник:

24 канал

18 января верующие встречают Второй Сочельник. Праздник предшествует Крещению, поэтому его называют Крещенским Сочельником, или же Голодной кутьей.

По традиции, в этот день хозяйки готовят постный ужин, а утром 19 января вся семья идет в церковь на праздничную Крещенскую Службу Божью.

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Картинки-поздравления с Крещенским Сочельником-2022


Картинки-поздравления с Крещенским Сочельником 2022


Второй Сочельник 2022: поздравления


Картинки со Вторым Сочельником​2022


Открытки с Крещенским Сочельником​ 2022


​Поздравляю со Вторым Сочельником​ 2022


Второй Сочельник: поздравления


Голодная кутья 2022: картинки-поздравления

Автор: Андріана Будиш