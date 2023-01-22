Китайский Новый год: замечательные картинки-поздравления с восточным праздником

В воскресенье, 22 января, в Китае и мире отмечается Китайский Новый год – восточный праздник, символизирующий переход природы к весне. В честь праздника 24 Канал собрал позитивные и красивые картинки для поздравления.

Яркий и самобытный праздник Китайского Нового года начинается 22 января и будет отмечаться до 27 января. По Восточному календарю этот год – Черного Водяного Кролика.

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Картинки-поздравления с Китайским Новым годом

Поздравление с Китайским Новым годом 2023 / Фото из открытых источников

Поздравление с Китайским Новым годом 2023 / Фото из открытых источников

Поздравление с Китайским Новым годом 2023 / Фото из открытых источников

Поздравление с Китайским Новым годом 2023 / Фото из открытых источников

Поздравление с Китайским Новым годом 2023 / Фото из открытых источников