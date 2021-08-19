Праздничные картинки-поздравления с Яблочным Спасом 2021

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Яблочный Спас украинцы празднуют 19 августа. Древние украинцы считали этот день особенным, ведь во время него отмечался первый праздник урожая. Также в этот день верующие празднуют Преображение Господне. Поздравьте родных с праздником Яблочного Спаса 2021 красивыми картинками-поздравлениями, чтобы их праздник стал еще ярче!