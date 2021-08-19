Праздничные картинки-поздравления с Яблочным Спасом 2021

19 августа 2021 , 07:01
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Источник:

24 канал

Яблочный Спас украинцы празднуют 19 августа. Древние украинцы считали этот день особенным, ведь во время него отмечался первый праздник урожая. Также в этот день верующие празднуют Преображение Господне. Поздравьте родных с праздником Яблочного Спаса 2021 красивыми картинками-поздравлениями, чтобы их праздник стал еще ярче!

Хоть праздник Яблочного Спаса имеет в себе языческие корни, верующие подстроили его под христианские традиции и вот уже несколько веков его отмечают. Яблочный Спас совпадает с Преображением Господа, поэтому в этот день устраивают большие Литургии, где освящают мед, яблоки и другие фрукты.

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Картинки-поздравления с Яблочным Спасом 2021


Яблочный Спас 2021: картинки-поздравления


Картинки с Яблочным Спасом 2021


Поздравления с Яблочным Спасом 2021


С праздником Яблочного Спаса!


Поздравляю с Яблочным Спасом!

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Яблочный Спас 2021: поздравления-открытки


Яблочный Спас в Украине празднуют 19 августа

Автор: Андріана Будиш