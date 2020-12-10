В этом году празднование Хануки будет продолжаться с 10 декабря по 18 декабря. Этот иудейский праздник также известен как "праздник огней" или "праздник восьми свечей". Такое название связано с тем, что этот день олицетворяет победу добра над злом.

Иудейский праздник Ханука длится 8 дней, а его символом является светильник ханукия с зажженными восемью свечами. По традиции, весь еврейский народ каждый вечер, в течение 8 дней, зажигает по одной свече светильника.

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Такой обычай связан с древней легендой, в которой еврейский народ поднялся на Храмовую гору после победы над войском захватчиков. На горе они нашли масло для светильника, которое могло поддерживать огонь только один день, и произошло чудо, и свет не гас целых восемь дней. В благодарность за такое чудо евреи и празднуют Хануку.

Картинки с праздником Ханука



Праздник Ханука 2020



Красивые картинки с Ханукой



Поздравления с Ханукой



Ханука 2020



10 декабря – начало Хануки



Картинки-поздравления с Ханукой 2020