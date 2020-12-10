10 декабря начнется Ханука – еврейский праздник света и победы добра над злом. Традиционно Ханука начинается вечером с заходом солнца и завершается через 8 дней – 18 декабря вечером.

Иудейский праздник Хануку еще называют праздником свечей. Зажигая свечи иудеи чтят память древних событий, которые повлияли на историю еврейского народа. Евреи собираются семьями за праздничным столом, поздравляя друг друга и восхваляя Господа молитвами и песнопениями. Об этом сообщает 24 канал.

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Праздник знаменует чудо, которое произошло в Иерусалимском храме во время восстания евреев против греков в период правления Антиоха IV.

Ханука – один из самых длинных еврейских праздников, который длится 8 дней. Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо. Зажженные перед заходом солнца свечи должны гореть не менее 30 минут после наступления темноты.

Также Ханука известна своими необычайными кулинарными шедеврами. Самыми популярными из них являются сладкие пончики суфганийот, которые заполняют вареньем и посыпают сахарной пудрой.

Празднование Хануки в 2020 году начинается 10 декабря

Что можно делать на Хануку

Подсвечник со свечами надо выставить на окно. Таким образом хозяева дома оповещают всех о наступлении праздника. Зажигать ханукальный подсвечник надо всем независимо от материального состояния. Хозяйки в этот праздник готовят традиционные лакомства: пончики, картофельные оладьи, молочные и творожные блюда. Обязательное условие – все блюда должны готовиться с добавлением масла. На Хануку у еврейских детей всегда приходятся каникулы, поэтому им принято дарить игрушки и давать карманные деньги. В праздничный день принято играть в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы "Чудо великое было здесь".



Во время празднования Хануки существуют определенные правила и традиции

Что нельзя делать на Хануку