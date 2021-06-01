Поздравляем с Днем защиты детей: замечательные картинки-поздравления с праздником

День защиты детей празднуют ежегодно в первый день лета – 1 июня. Этот праздник учрежден в честь маленьких граждан, которые имеют собственные права. Ребенок – это маленькая вселенная, в которую надо закладывать любовь, заботу и всю доброту, что у вас есть, чтобы малыш вырос хорошим человеком. Поздравьте родных с Днем защиты детей красивыми картинками-поздравлениями.
Дату Дня защиты детей выбрали неслучайно, ведь именно 1 июня 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 года – Конвенцию о правах ребенка. Каждый малыш заслуживает на хорошее детство и любовь своих близких, поэтому целью праздника является призвать всех родителей, опекунов или специалистов, которые работают с малышами, отдать детям всю свою ласку и тепло, чтобы они всегда чувствовали себя в безопасности.
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Картинки-поздравления с Днем защиты детей
С Днем защиты детей: картинки-поздравления
День защиты детей-2021: картинки-поздравления
День защиты детей-2021: поздравления и открытки
Поздравление с Днем защиты детей 2021
Поздравляю с Днем защиты детей!
День защиты детей празднуют 1 июня
С Днем защиты детей!
День защиты детей 2021: картинки
День защиты детей: поздравления в картинках