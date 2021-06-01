Поздравляем с Днем защиты детей: замечательные картинки-поздравления с праздником

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День защиты детей празднуют ежегодно в первый день лета – 1 июня. Этот праздник учрежден в честь маленьких граждан, которые имеют собственные права. Ребенок – это маленькая вселенная, в которую надо закладывать любовь, заботу и всю доброту, что у вас есть, чтобы малыш вырос хорошим человеком. Поздравьте родных с Днем защиты детей красивыми картинками-поздравлениями.