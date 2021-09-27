День воспитателя-2021: лучшие картинки-поздравления с праздником

27 сентября 2021 , 07:04
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Источник:

24 канал

Украинские работники дошкольного образования отмечают профессиональный праздник 27 сентября. В этот особый день воспитатели принимают поздравления и слова благодарности за их важную работу. Приобщитесь к поздравлениям и вы. Отправьте красивую картинку-поздравление всем знакомым воспитателям!

Ежегодно День воспитателя отмечают 27 сентября, а в 2021 году оно выпадает на понедельник. Однако, официально праздник не зарегистрирован в украинском законодательстве, поэтому часть учреждений дошкольного образования, по традиции, отмечают День воспитателя в последнее воскресенье сентября.

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Картинки-поздравления с Днем воспитателя-2021


Картинки с Днем воспитателя 2021


День воспитателя 2021: поздравления


День воспитателя 2021: картинки-поздравления


Поздравляю с Днем воспитателя-2021!


С Днем воспитателя-2021: открытки


День воспитателя-2021 в Украине празднуют 27 сентября


Открытки-поздравления с Днем воспитателя-2021

Автор: Андріана Будиш