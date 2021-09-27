День воспитателя-2021: лучшие картинки-поздравления с праздником

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Украинские работники дошкольного образования отмечают профессиональный праздник 27 сентября. В этот особый день воспитатели принимают поздравления и слова благодарности за их важную работу. Приобщитесь к поздравлениям и вы. Отправьте красивую картинку-поздравление всем знакомым воспитателям!