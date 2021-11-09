День украинской письменности и языка: подборка красивых картинок-поздравлений
Источник:24 канал
Не секрет, что украинский язык является одним из самых мелодичных языков мира. 9 ноября является выдающейся датой для нас, ведь в него празднуют День украинской письменности и языка!
Язык – это душа нации, которая постоянно растет и обогащается. На украинском языке разговаривали такие легендарные личности как Иван Франко, Тарас Шевченко, Ольга Кобылянская и еще много других великанов нашей культуры. Нашу речь травили, унижали, запрещали, однако она, как маленький зеленый, на первый взгляд, слабый росточек, мощно прорывала самые твердые асфальты этих запретов.
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Редакция Lifestyle 24 искренне и сердечно поздравляет всех украинцев с самым важным праздником для нашего народа – Днем украинской письменности и языка. Лелеем наш украинский, очищаем его от пагубных суржиков и гордимся, что мы разговариваем именно на нем!
День украинской письменности и языка-2021: картинки-поздравления с праздником
День украинской письменности и языка-2021: картинки
Картинки с Днем украинской письменности
Поздравление с Днем украинской письменности и языка 2021
День устрановой письменности-2021: Поздравление с праздником
с Днем украинской письменности!
с Днем украинской письменности: картинки
Открытки с Днем украинской письменности и языка 2021
Поздравляю с Днем украинского языка 2021