День украинской письменности и языка: подборка красивых картинок-поздравлений

Не секрет, что украинский язык является одним из самых мелодичных языков мира. 9 ноября является выдающейся датой для нас, ведь в него празднуют День украинской письменности и языка!

Язык – это душа нации, которая постоянно растет и обогащается. На украинском языке разговаривали такие легендарные личности как Иван Франко, Тарас Шевченко, Ольга Кобылянская и еще много других великанов нашей культуры. Нашу речь травили, унижали, запрещали, однако она, как маленький зеленый, на первый взгляд, слабый росточек, мощно прорывала самые твердые асфальты этих запретов.

К слову Хорошо ли украинцы знают украинский язык и как относятся к экзамену по языку для чиновников

Редакция Lifestyle 24 искренне и сердечно поздравляет всех украинцев с самым важным праздником для нашего народа – Днем украинской письменности и языка. Лелеем наш украинский, очищаем его от пагубных суржиков и гордимся, что мы разговариваем именно на нем!

День украинской письменности и языка-2021: картинки-поздравления с праздником



День украинской письменности и языка-2021: картинки



Картинки с Днем украинской письменности



Поздравление с Днем украинской письменности и языка 2021



День устрановой письменности-2021: Поздравление с праздником



с Днем украинской письменности!



с Днем украинской письменности: картинки



Открытки с Днем украинской письменности и языка 2021



Поздравляю с Днем украинского языка​ 2021