В воскресенье, 6 декабря, в Украине отмечают День украинской армии. В этот день в 1993 году Верховная Рада Украины установила праздник – День Вооруженных Сил государства.

В День украинской армии отдаем дань глубокого уважения всем, кто положил свою жизнь во имя свободы Украины, мужественно защищая родную землю, и всем, кто несет военную службу в зоне АТО, за преданность украинскому народу и несокрушимую силу воли, сообщает 24 канал.

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Поздравляем с праздником всех, кто стоит с оружием в руках на страже Украины. Спасибо за свободу и мужество, которые являются залогом свободы и независимости нашей страны.

Поздравьте мужчин и женщин с Днем украинской армии праздничными картинками.

Картинки с Днем украинской армии



6 декабря – День Вооруженных сил Украины



Картинки с Днем украинской армии



Картинки для поздравления мужчин и женщин



Картинки-поздравления ко Дню Вооруженных сил Украины



Картинки с Днем украинской армии



День Вооруженных сил Украины​ – картинки



Картинки с Днем украинской армии



Открытки с 6 декабря



6 декабря – День украинской армии



Открытки с 6 декабря



День Вооруженных сил Украины​ 2020



Картинки с Днем Вооруженных сил