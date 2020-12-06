День украинской армии: картинки-поздравления с праздником
В воскресенье, 6 декабря, в Украине отмечают День украинской армии. В этот день в 1993 году Верховная Рада Украины установила праздник – День Вооруженных Сил государства.
В День украинской армии отдаем дань глубокого уважения всем, кто положил свою жизнь во имя свободы Украины, мужественно защищая родную землю, и всем, кто несет военную службу в зоне АТО, за преданность украинскому народу и несокрушимую силу воли, сообщает 24 канал.
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Поздравляем с праздником всех, кто стоит с оружием в руках на страже Украины. Спасибо за свободу и мужество, которые являются залогом свободы и независимости нашей страны.
Поздравьте мужчин и женщин с Днем украинской армии праздничными картинками.
Картинки с Днем украинской армии
6 декабря – День Вооруженных сил Украины
Картинки с Днем украинской армии
Картинки для поздравления мужчин и женщин
Картинки-поздравления ко Дню Вооруженных сил Украины
Картинки с Днем украинской армии
День Вооруженных сил Украины – картинки
Картинки с Днем украинской армии
Открытки с 6 декабря
6 декабря – День украинской армии
Открытки с 6 декабря
День Вооруженных сил Украины 2020
Картинки с Днем Вооруженных сил
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