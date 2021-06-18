С профессиональным праздником: картинки-поздравления с Днем участкового инспектора полиции

18 июня 2021 , 07:00
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Источник:

24 канал

В Украине День участкового инспектора полиции отмечают 18 июня. Эта профессия заслуживает исключительного уважения, ведь говорят, что вся полиция начинается с участкового. Поздравьте близкого человека или коллегу с профессиональным праздником красивыми картинками-поздравлениями!

Профессия участкового инспектора полиции требует ответственности, отваги и мудрости. Работники этой профессии следят за правопорядком, отстаивают права и интересы людей, защищают жизнь и достоинство граждан.

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Картинки-поздравления с Днем участкового инспектора полиции-2021


День участкового инспектора полиции 2021: картинки-поздравления


Картинки-поздравления с Днем участкового инспектора полиции 2021


День участкового инспектора полиции отмечают 18 июня


День участкового инспектора 2021: открытки


День участкового инспектора полиции-2021: поздравления


С профессиональным праздником!

Автор: Квітослава Туз