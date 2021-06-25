Картинки-поздравления с Днем таможенника Украины: подборка поздравлений с праздником

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День таможенника 2021 в Украине празднуют 25 июня. Эта специальность требует ответственности и дисциплинированности, а также эта профессия считается одной из самых престижных. Таможенники контролируют перемещение людей и товаров через границу, выявляют контрабанду и нелегальные грузы. Поздравьте дорогих людей с Днем таможенника только лучшими картинками-поздравлениями!