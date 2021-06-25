Картинки-поздравления с Днем таможенника Украины: подборка поздравлений с праздником

25 июня 2021 , 07:15
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Источник:

24 канал

День таможенника 2021 в Украине празднуют 25 июня. Эта специальность требует ответственности и дисциплинированности, а также эта профессия считается одной из самых престижных. Таможенники контролируют перемещение людей и товаров через границу, выявляют контрабанду и нелегальные грузы. Поздравьте дорогих людей с Днем таможенника только лучшими картинками-поздравлениями!

Профессиональный праздник работников Государственной таможенной службы Украины – молодой. Соответствующее решение президента Украины согласовал Кабмин 18 июня 2020 года, в котором установили празднование Дня таможенника на 25 июня. Редакция Lifestyle 24 сердечно поздравляет всех работников таможни!

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День таможенника-2021: картинки-поздравления


День таможенника 2021: картинки


День таможенника в Украине празднуют 25 июня


День таможенника 2021: поздравления


С Днем таможенника 2021: поздравления

Поздравляю с Днем таможенника 2021


С Днем таможенника 2021: поздравления в открытках

Автор: Квітослава Туз