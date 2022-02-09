Пусть работа будет в удовольствие: картинки-поздравления с Международным днем стоматолога
9 февраля 2022 , 07:03Читати новину українською
9 февраля в мире отмечают Международный день стоматолога. Празднование праздника связывают с христианской мученицей Аполлонией, которую чествуют 9 февраля.
Традиционно в праздник проходят различные конференции и лекции относительно правильного ухода за полостью рта, технологий лечения зубов и тому подобное. Поздравьте родных, друзей или коллег и отправьте им веселую открытку с профессиональным праздником.
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Картинки-поздравления с Международным днем стоматолога-2022
День стоматолога-2022: картинки-поздравления
Картинки с Днем стоматолога
Поздравления с Днем стоматолога 2022
Поздравляю с Днем стоматолога 2022
С Днем стоматолога 2022!
Открытки с Днем стоматолога 2022
Международный день стоматолога празднуют 9 февраля