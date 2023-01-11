Поздравления с Международным днем "Спасибо" 2023: замечательные картинки для хорошего настроения
11 января в 7-м мире отмечают Международный день "Спасибо". Этот праздник был создан для того, чтобы люди учились выражать свою благодарность каждый день, а не ожидали особого случая.
Инициатива создать день "Спасибо" поступила от миротворческих организаций ООН и ЮНЕСКО. Ввели этот праздник в 2008 году, а дату его празднования выбрали 11 января. Этот интересный праздник призван напомнить людям о ценности хороших манер. Также слова благодарности несут только положительные эмоции и способны улучшить самочувствие. Итак, чтобы поднять настроение своему ближнему предлагаем ему прислать хорошую открытку со словами благодарности, пишет 24 канал.
Читайте также Подборка новых щедривок-2023 для взрослых и детей: красивые тексты на украинском языке
Картинки-поздравления с Международным днем "Спасибо" 2023
Международный день "Спасибо" – картинки-поздравления / Фото "ТСН"
Международный день "Спасибо" – красивые открытки / Фото ONLINE.UA
Поздравления в картинках с Международным днем "Спасибо" / Фото "ТСН"
Международный день "Спасибо" – замечательные картинки-поздравления / Фото "Радио Трек"
Картинки-поздравления с Днем "Спасибо" / Фото "ТСН"
Поздравления с Международным днем "Спасибо" – картинки / Фото The Diary of Life
День "Спасибо" – поздравление с праздником в картинках / Фото из открытых источников
Международный день "Спасибо" 2023 – картинки-поздравления / Фото Gifty
Международный день "Спасибо" – замечательные картинки / Фото из открытых источников