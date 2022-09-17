День спасателя в Украине: картинки-поздравления с праздником

17 сентября в Украине празднуют важный праздник – День спасателя. Люди, работающие по этой специальности, готовы идти в огонь и воду, они каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасти других. Сегодня прекрасная возможность выразить свою благодарность и уважение тем, кто заботится о нашей безопасности и здоровье.

Работа спасательных служб важна для общества, ведь она нуждается в мужестве, выносливости и постоянной готовности прийти на помощь. Сегодня мы снова можем видеть, как спасатели с честью и достоинством обеспечивают защиту украинцев даже тогда, когда летят бомбы и разрываются ракеты, пишет 24 канал.

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День спасателя существует с 2004 года. Этот праздник отмечают работники пожарной охраны и аварийно-спасательных служб. Также его отмечают те граждане, которые внесли свой вклад в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты здоровья и жизни людей.

Картинки-поздравления с Днем спасателя 2022

Картинки-поздравления с Днем спасателя 2022 / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем спасателя в картинках / Фото из открытых источников

День спасателя в Украине картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Хорошие картинки-поздравления с Днем спасателя / Фото из открытых источников

День спасателя 2022 картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем спасателя в Украине / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем спасателя 2022 в картинках / Фото из открытых источников