Сладкий и вкусный праздник: картинки-поздравления с Днем шоколада 2021

11 июля 2021 , 07:17
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Источник:

24 канал

Любимый праздник всех сладкоежек – День шоколада в мире празднуют 11 июля. В этот день часто проводят разнообразные ярмарки, мастер-классы по изготовлению шоколадных вкусностей и даже целые фестивали, посвященные шоколаду! Поздравьте близких людей и знакомых с Днем шоколада "вкусными" и красивыми картинками-поздравлениями.

Праздник шоколада основали 26 лет назад во Франции. Однако, эта "сладкая" инициатива французов так сильно полюбилась жителям других стран, что День шоколада быстро набрал всемирного масштаба.

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День шоколада 2021: картинки-поздравления


День шоколада 2021: картинки-поздравления

Картинки с Днем шоколада


День шоколада 2021 в Украине празднуют 11 июля

Картинки с Днем шоколада 2021


С Днем шоколада 2021!

Поздравляю с Днем шоколада!

Автор: Квітослава Туз