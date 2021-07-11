Сладкий и вкусный праздник: картинки-поздравления с Днем шоколада 2021
Источник:24 канал
Любимый праздник всех сладкоежек – День шоколада в мире празднуют 11 июля. В этот день часто проводят разнообразные ярмарки, мастер-классы по изготовлению шоколадных вкусностей и даже целые фестивали, посвященные шоколаду! Поздравьте близких людей и знакомых с Днем шоколада "вкусными" и красивыми картинками-поздравлениями.
Праздник шоколада основали 26 лет назад во Франции. Однако, эта "сладкая" инициатива французов так сильно полюбилась жителям других стран, что День шоколада быстро набрал всемирного масштаба.
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День шоколада 2021: картинки-поздравления
День шоколада 2021: картинки-поздравления
День шоколада 2021 в Украине празднуют 11 июля
С Днем шоколада 2021!