Поздравляем с Днем шахтера-2021: картинки-поздравления с профессиональным праздником

29 августа 2021 , 07:19
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Источник:

24 канал

Специальность шахтера одна из самых тяжелых и опасных в мире. Ежедневно эти работники добывающей отрасли рискуют своей жизнью и здоровьем, чтобы достать различные ископаемые и руду из недр нашей земли.

Каждый год горняки празднуют профессиональный праздник в последнее воскресенье августа. Редакция Lifestyle 24 хочет поблагодарить шахтеров за их неутомимый и очень важный труд и пожелать огромного здоровья, сил, благополучия и вдохновения к своему делу.

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Картинки-поздравления с Днем шахтера-2021


День шахтера 2021: картинки-поздравления


Картинки с Днем шахтера 2021


Поздравление с Днем шахтера 2021


Поздравляю с Днем шахтера 2021


С Днем шахтера 2021: поздравления в открытках

Автор: Андріана Будиш