Поздравляем с праздником: картинки-поздравления с Днем сержанта Вооруженных Сил Украины-2021

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18 ноября украинские сержанты отмечают профессиональный праздник! День сержанта Вооруженных Сил Украины достаточно молод, ведь он был основан в 2019 году по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Поздравьте коллег, родных, любимых или друзей с праздником!