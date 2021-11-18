Поздравляем с праздником: картинки-поздравления с Днем сержанта Вооруженных Сил Украины-2021

18 ноября 2021 , 06:59
Читати новину українською

Источник:

24 канал

18 ноября украинские сержанты отмечают профессиональный праздник! День сержанта Вооруженных Сил Украины достаточно молод, ведь он был основан в 2019 году по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Поздравьте коллег, родных, любимых или друзей с праздником!

Поздравляем всех сержантов ВСУ с профессиональным праздником! Желаем вам храбрости, мужества и много здоровья и благодарим за то, что вы так смело защищаете независимость Украины.

Читайте Выходные в ноябре-2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в третьем месяце осени

День сержанта ВСУ: красивые картинки-поздравления с праздником

День сержанта Вооруженных сил Украины-2021: картинки-поздравления

Поздравление с Днем сержанта Вооруженных сил Украины 2021

Картинки с Днем сержанта Вооруженных сил Украины 2021

Поздравляю с Днем сержанта Вооруженных сил Украины 2021


С Днем сержанта Вооруженных Сил Украины!

Открытки с Днем сержанта Вооруженных сил Украины-2021

Поздравительные открытки с Днем сержанта Вооруженных сил Украины 2021

Автор: Андріана Будиш