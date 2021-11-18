Щиро вітаємо всіх сержантів ЗСУ з фаховим святом! Бажаємо вам хоробрості, мужності і багато здоров'я й дякуємо за те, що ви так відважно бороните незалежність України.

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День сержанта ЗСУ: красиві картинки-привітання зі святом



День сержанта Збройних сил України-2021: картинки-привітання



Привітання з Днем сержанта Збройних сил України 2021​

Картинки з Днем сержанта Збройних сил України 2021



Вітаю з Днем сержанта Збройних сил України 2021



З Днем сержанта Збройних сил України!



Листівки з Днем сержанта Збройних сил України-2021