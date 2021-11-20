Период детства является одним из самых ярких воспоминаний за всю жизнь человека. В нем мы впервые знакомимся с миром, "пробуем" его на вкус, переживаем какие-то первые неудачи и учимся двигаться дальше. Каждый ребенок в мире заслуживает счастливого детства и улыбки, которая будет у него на лице все это особое время.

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Картинки-поздравления со Всемирным днем ребенка-2021



Всемирный день ребенка 2021: поздравления



Всемирный день ребенка-2021: картинки

Картинки со Всемирным днем ребенка 2021



Поздравляю со Всемирным днем ребенка 2021



Всемирный день ребенка 2021: открытки-поздравления